Александр Могильный отреагировал на непопадание в Зал хоккейной славы

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный отреагировал на непопадание в Зал славы в 2023 году. Обладатель Кубка Стэнли — 2000 в составе «Нью‑Джерси Дэвилз» был включён лишь в список номинантов.
«Мы в листе ожидания уже не первый год. Меня это не удивляет. Тут нечего комментировать. Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нём оказаться. Но в этой ситуации мне всё равно — примут или не примут. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом», — приводит слова Могильного «Матч ТВ».
Напомним, в Зал славы в 2023 году ввели четверых хоккеистов: вратарей Хенрика Лундквиста, Майка Вернона и Тома Баррассо, а также нападающего Пьера Тарджона. Помимо хоккеистов, там оказались хоккеистка сборной Канады Кэролайн Уэллетт, а также «создатели» Кен Хичкок и Пьер Лакруа.
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