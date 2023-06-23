Хенрик Лундквист поделился эмоциями от включения в Зал хоккейной славы

Легендарный шведский голкипер Хенрик Лундквист на своей странице в «Твиттере» прокомментировал включение в Зал хоккейной славы.

«Благодарен и очень горд быть избранным в Зал хоккейной славы. Думаю обо всех великих игроках, которые здесь есть и которые вдохновляли меня в детстве. Удивительно быть включённым в эту особенную группу», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальная хоккейная лига ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон. Кроме того, в Зал славы ввели хоккеистку сборной Канады Кэролайн Уэлетт. В категорию для «создателей» попали Кен Хичкок и Пьер Лакруа.