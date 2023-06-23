«Мы больше ждать не могли». Бабаев — о переходе Сергея Шумакова в «Ладу»

Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал переход нападающего минского «Динамо» Сергея Шумакова в «Ладу».
«С Минском мы не вступали в переговоры. Сергей не очень удачно там выступил, это нормально, что «Динамо» не предложило ему новый контракт. Но у Квартальнова, думаю, он опять заиграл бы, ведь это тренер, который дал Сергею дорогу в КХЛ, у них хорошие отношения и взаимопонимание. Да, была договорённость с Фастовским (генеральный директор «Сибири». — Прим. «Чемпионата»), а потом просто два месяца ждали, никакой реакции не было. В итоге Сергей поехал в команду, где у него будут лидирующие роли. Кстати, Фастовский говорил, что подписание Шумакова — это не первоочередная задача, хотя восстановить связку с Беком, на мой взгляд, вполне себе первоочередная задача. Но мы больше ждать не могли», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 23 июня 2023
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