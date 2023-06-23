«Это становится нелепым». Экс-вратарь НХЛ — о невключении Могильного в Зал славы

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ Мартин Бирон прокомментировал невключение российского хоккеиста Александра Могильного в Зал славы. Вратарь также оценил попадание в список экс-одноклубника россиянина Пьера Тарджона.

«Я знаю Пьера Тарджона — отличный парень. Я люблю Пьера. Он потрясающий. Но Могильный… Когда вы говорите об игроках в Зале славы, вы говорите о том, что они доминируют над своими сверстниками. Насколько они были лучше всех остальных в своих лучших версиях, верно? И Могильный был таким парнем — не только в НХЛ, но и в международном хоккее. Он должен войти [в Зал славы], верно? Это становится нелепым», — приводит слова Бирона The Athletic.

Напомним, в Зал славы в 2023 году ввели четверых хоккеистов: вратарей Хенрика Лундквиста, Майка Вернона и Тома Баррассо, а также нападающего Пьера Тарджона. Помимо хоккеистов, там оказались хоккеистка сборной Канады Кэролайн Уэллетт, а также «создатели» Кен Хичкок и Пьер Лакруа.