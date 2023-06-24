Защитник Мухамадуллин — об игре в АХЛ: жил дома у Набокова, он достаточно простой человек

Защитник Шакир Мухамадуллин рассказал, как первые недели пребывания в Америке жил в доме одного из тренеров «Сан-Хосе» Евгения Набокова. Игрок обороны после окончания сезона КХЛ, где он выступал за «Салават Юлаев», поехал играть в АХЛ за клуб из Сан-Хосе.

«В АХЛ немного другой стиль игры, сами игроки, разные системы игры. Поэтому поначалу были некоторые трудности, общался с тренерским штабом и партнёрами.

Первые недели две я жил у партнёра по команде Данилы Гущина, потом у меня появилась аллергия. Набоков жил за городом, и возможности питания там были лучше, я переехал к нему. Вся аллергия прошла. По вечерам вместе с ним смотрели матчи, разговаривали про систему «Шаркс». Многие вещи он мне объяснял и рассказывал. Евгений достаточно простой человек, с ним легко можно поговорить», — сказал Мухамадуллин в интервью YouTube-каналу «Большой Уфимский Хоккей».

Мухамадуллин успел провести в прошлом сезоне АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков. В плей-офф «Сан-Хосе» пробиться не удалось. По сообщениям СМИ, Мухамадуллин не планирует в следующем сезоне возвращаться в КХЛ.