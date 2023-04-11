Источник: Мухамадуллин не будет играть за «Салават Юлаев» в следующем сезоне

По информации «БИЗНЕС Online», защитник Шакир Мухамадуллин в следующем сезоне продолжит играть в НХЛ и не планирует возвращаться в аренду в «Салават Юлаев». Сообщается, что в уфимском клубе не стали уговаривать воспитанника оставаться в Уфе ещё на год.

Напомним, в декабре 2021 года Мухамадуллин заключил трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», после сразу был арендован «Салаватом». Также были пересмотрены и сроки его соглашения с «Салаватом». По предыдущему контракту сезон-2023/2024 он должен был проводить в Уфе, но в клубе пошли навстречу 21-летнему хоккеисту, удовлетворив его желание попробовать себя в американской лиге.

В конце февраля 2023 года права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе Шаркс» от «Нью-Джерси Дэвилз». 8 апреля Шакир отметился дебютной шайбой в АХЛ.