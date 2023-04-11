Источник: Мухамадуллин не будет играть за «Салават Юлаев» в следующем сезоне

По информации «БИЗНЕС Online», защитник Шакир Мухамадуллин в следующем сезоне продолжит играть в НХЛ и не планирует возвращаться в аренду в «Салават Юлаев». Сообщается, что в уфимском клубе не стали уговаривать воспитанника оставаться в Уфе ещё на год.
Напомним, в декабре 2021 года Мухамадуллин заключил трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», после сразу был арендован «Салаватом». Также были пересмотрены и сроки его соглашения с «Салаватом». По предыдущему контракту сезон-2023/2024 он должен был проводить в Уфе, но в клубе пошли навстречу 21-летнему хоккеисту, удовлетворив его желание попробовать себя в американской лиге.
В конце февраля 2023 года права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе Шаркс» от «Нью-Джерси Дэвилз». 8 апреля Шакир отметился дебютной шайбой в АХЛ.
- 11 апреля 2023
-
17:17
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:44
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
14:56
-
14:46
-
14:35
-
14:02
-
13:53
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:18
-
13:15
-
13:05
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:28
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:45