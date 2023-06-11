Гашек отреагировал на переход капитана сборной Словакии в ХК «Локомотив»

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» отреагировал на переход защитника и капитана сборной Словакии Мартина Герната в ХК «Локомотив».

«Я много раз говорил об этом. В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России. Я не поддерживаю действия парня, но он действует по законам своей страны, поэтому я его не осуждаю. Давайте лучше надавим на наших законодателей, чтобы они не позволили ему переезжать туда, приняв закон, который запрещает там работать», — говорится в сообщении.

Игрок обороны в 2022 году стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, победив со Словакией сборную Швеции в матче за третье место (4:0).