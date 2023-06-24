«Ови не играл тут до 20». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, также отвечающий за решения команды на драфте, прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Матвея Мичкова в КХЛ.

«Мы всегда очень терпеливы, понимаете? Для нас, когда мы выбираем игрока, может пройти от трёх до пяти лет, прежде чем он попадёт в состав и начнёт играть за «Кэпиталз».

Алекс Овечкин не играл за нас, пока ему не исполнилось 20 лет. Нику [Бекстрёму] тоже могло быть 20. Так что я не думаю, что это так сильно беспокоит. Мы не играем 18-летними. Думаю, за мои 26 лет у нас было двое 19-летних, и всё. Так что, окей, теперь мы смотрим на игрока в возрасте 20-21 года — это как раз через три года", — приводит слова Махоуни The Athletic.