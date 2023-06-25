Кайл Дубас хочет во второй раз пригласить вратаря Мэтта Мюррея в свою команду

Президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас заинтересован в приглашении в команду вратаря Мэтта Мюррея из «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает журналист Ник Кипреос в «Твиттере».

Отметим, что будучи сотрудником «Торонто», Дубас уже провернул переход Мюррея в свою команду, а перед уходом из «Мэйпл Лифс» был одним из тех, кто выступал за сохранение 29-летнего канадца в клубе.

В минувшем сезоне Мюррей принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропустив 74 шайбы, при этом отражая 90,3% бросков. Канадец является конкурентом за место в воротах «Мэйпл Лифс» российскому голкиперу Илье Самсонову.

Ранее Дубас заявил, что «Питтсбург» не будет делать громких подписаний на рынке свободных агентов.