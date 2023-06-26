The Athletic назвал хоккеиста «Вашингтона», с которым клуб должен продлить контракт

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в статье призвал «Вашингтон Кэпиталз» продлить контракт с нападающим Томом Уилсоном.

«Межсезонье только началось, а имя Уилсона уже всплыло в торговых слухах. Предположение понятно: ожидается, что «Кэпиталз» обновят свой состав, и Том, у которого остался последний год контракта на сумму в $ 5,2 млн за сезон, является привлекательным торговым козырем команды.

Только одна проблема: Уилсон рассматривается внутри команды как неотъемлемая часть будущего. Лучший способ подтвердить это и пресечь любые дальнейшие спекуляции — это продлить контракт с ним. Уилсон сможет продлить контракт с 1 июля», — сказано в статье.

Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.