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Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» не планирует обменивать Уилсона, он важная часть команды

Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» не планирует обменивать Уилсона, он важная часть команды
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Кэпиталз» не собираются обменивать нападающего Тома Уилсона в другой клуб. Ранее появилась информация о том, что интерес к нападающему «Вашингтона» проявил «Лос-Анджелес».

«Мне сообщили, что обмен не состоится. Говорят, что «Вашингтон» хочет сохранить Уилсона и считает его важной частью будущего команды», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Контракт хоккеиста с кэпхитом $ 5,16 млн будет действовать до конца следующего сезона.

Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб, отдал девять результативных передач и, соответственно, суммарно записал на свой счёт 22 (13+9) балла. Его показатель полезности составил «-13». Канадский нападающий выступает за «Вашингтон» уже десять лет — с сезона-2012/2013. Уилсон завоевал с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

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