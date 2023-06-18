Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» не планирует обменивать Уилсона, он важная часть команды

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Кэпиталз» не собираются обменивать нападающего Тома Уилсона в другой клуб. Ранее появилась информация о том, что интерес к нападающему «Вашингтона» проявил «Лос-Анджелес».
«Мне сообщили, что обмен не состоится. Говорят, что «Вашингтон» хочет сохранить Уилсона и считает его важной частью будущего команды», – цитирует Фридмана Sportsnet.
Контракт хоккеиста с кэпхитом $ 5,16 млн будет действовать до конца следующего сезона.
Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб, отдал девять результативных передач и, соответственно, суммарно записал на свой счёт 22 (13+9) балла. Его показатель полезности составил «-13». Канадский нападающий выступает за «Вашингтон» уже десять лет — с сезона-2012/2013. Уилсон завоевал с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
- 18 июня 2023
-
20:20
-
20:05
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:35
-
18:15
-
17:55
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
10:20
-
10:09
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
00:00
- 17 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:06
-
22:43