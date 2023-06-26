Словенский нападающий Ян Дрозг остаётся в «Амуре» ещё на год

«Амур» заключил новый однолетний контракт с нападающим Яном Дрозгом, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
«Пополнив состав «тигров» в начале ноября 2022 года, словенец взял с места в карьер и набрал 10 (4+6) очков в первых десяти матчах. Всего по итогам сезона (40 игр) на его счету 21 (8+13) результативный балл при показателе полезности «-2» и 79 бросках по воротам соперников.
В мае Дрозг принял участие в чемпионате мира в составе сборной Словении. В семи матчах отметился тремя заброшенными шайбами, включая дубль в ворота национальной команды Канады», — сказано в сообщении.
В минувшем сезоне «Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.
Ранее «Амур» заключил новый однолетний контракт с защитником Яковом Рыловым.
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