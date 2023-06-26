Бронзовый призёр МЧМ Богдан Якимов завершил карьеру в 28 лет

Нападающий Богдан Якимов принял решение завершить игровую карьеру в 28 лет.

«Да, я действительно завершил карьеру. Это решение назревало по ходу прошлого сезона, а после консультации с немецкими врачами созрело окончательно. Стало понятно, что не смогу дальше продолжить карьеру. Я посетил двух-трёх докторов, полечился консервативными методами — не помогло. Посещал всех, кого возможно. Операция, которая была необходима, из-за особых анатомических проблем оказалась мне противопоказана. Врачи могли сделать хуже.

На самом деле я знал, что проблемы есть, и подозревал, что к этому всё может привести. Ещё на предсезонке спина начала болеть. Потом я получил травму колена, очень долго восстанавливался после операции на нём. Вроде бы вернулся на лёд, но случился рецидив со спиной. Тогда стал понимать, что всё не очень хорошо со здоровьем. Тем не менее продолжал лечиться, пытался вернуться. И вот недели две-три назад принял окончательное решение, что пора заканчивать.

Если честно, были шансы сыграть [в прошлом сезоне]. Я тренировался в группе травмированных, и всё вроде было нормально. Но как только наступал момент перехода в основную группу и повышались нагрузки — боль возвращалась. В итоге спина так и не дала возможность провести хотя бы один матч в минувшем сезоне», — сказал Якимов в интервью Sport24.

Якимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2014 году. За московское «Динамо» в регулярном чемпионате-2021/2022 КХЛ он провёл 19 матчей, в которых набрал шесть очков — забил пять голов и отдал одну результативную передачу.