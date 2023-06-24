Величкин: Яшкин и Радулов в одном звене «Ак Барса» — это будет преимуществом для соперника

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход форварда Дмитрия Яшкина в «Ак Барс». Специалист оценил состав казанцев. Кроме того, Величкин высказался о совместной игре Яшкина и Александра Радулова. Он считает, что такое сочетание не станет выигрышным для «Ак Барса». В то же время, по мнению Величкина, казанцы повысили свои шансы на Кубок Гагарина.

«Состав казанцев впечатляет. Но Яшкин и Радулов в одном звене — это будет преимуществом для соперника, но не «Ак Барса». Они оба силовые форварды, наглые, хорошо работают на пятаке. По отдельности — это грозное оружие. Куда ставить Шипачёва? Он в паре с любым из этих нападающих будет ко двору. Будет снабжать передачами и креативить. Шансы на завоевание Кубка Гагарина у казанцев повышаются», — приводит слова Величкина Legalbet.