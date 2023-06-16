Источник: «Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн, Радулов получает 90 млн

«Ак Барс» превышает потолок зарплат КХЛ на 35 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что после подписаний нападающих Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова платёжная ведомость клуба увеличилась до 935 млн рублей. Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн.

Оба новичка, по данным издания, получили контракты с годовой заработной платой 80 млн рублей — они делят третье место по сумме зарплат в команде. Самым высокооплачиваемым хоккеистом является нападающий Александр Радулов. По условиям соглашения, в минувшем сезоне его зарплата составляла 80 млн, а в чемпионате-2023/2024 она вырастет до 90 млн. Второе место разделили защитник Вячеслав Войнов, который также будет получать на 10 млн больше — 75 млн, и форвард Вадим Шипачёв.