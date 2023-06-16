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Источник: «Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн, Радулов получает 90 млн

Источник: «Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн, Радулов получает 90 млн
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«Ак Барс» превышает потолок зарплат КХЛ на 35 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что после подписаний нападающих Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова платёжная ведомость клуба увеличилась до 935 млн рублей. Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн.

Оба новичка, по данным издания, получили контракты с годовой заработной платой 80 млн рублей — они делят третье место по сумме зарплат в команде. Самым высокооплачиваемым хоккеистом является нападающий Александр Радулов. По условиям соглашения, в минувшем сезоне его зарплата составляла 80 млн, а в чемпионате-2023/2024 она вырастет до 90 млн. Второе место разделили защитник Вячеслав Войнов, который также будет получать на 10 млн больше — 75 млн, и форвард Вадим Шипачёв.

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