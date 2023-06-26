Уже 11 молодых русских хоккеистов рванули в Америку. Но каковы их перспективы в НХЛ?

Российских хоккеистов, уже подписавших в это межсезонье контракты в Америке, стоит разделить на условные группы. Перспективы, несомненно, есть у всех. Но что по шансам прямо сейчас, на момент отъезда? Игроки с наибольшими шансами заиграть в НХЛ – это Дмитрий Воронков и Даниил Мисюль. Игроки, переоценивающие свои силы на данном этапе: Никита Новиков, Виктор Неучев, Иван Мирошниченко. Игроки, которые едут за игровой практикой и переменами: Максим Грошев, Вячеслав Пекса, Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Артём Дуда. И те, чей потолок АХЛ: Георгий Романов.

Дмитрий Воронков («Коламбус»)

Дмитрий Воронков — личность довольно известная в хоккейных кругах. Способствовали тому и легендарная фотография после столкновения с Хохряковым, и многочисленные драки. Теперь крайний форвард первого звена «Ак Барса» едет реанимировать «Коламбус». Он открывает нашу подборку, поскольку имеет наилучшие шансы заиграть в основе клуба НХЛ. Тут сошлись и опыт, которого у Дмитрия достаточно, и подходящий возраст – 22 года, и сама команда. «Жакеты» пока далеки даже от первого раунда плей-офф. Воронкова встретят сразу четверо россиян, потому адаптация не должна затянуться. Русской тройки, конечно, не получится – нет ни одного центра. Но глоток свежего воздуха «Коламбусу» необходим, почему бы Воронкову не стать им?

Даниил Мисюль («Нью-Джерси»)

Второй опытный хоккеист – защитник Даниил Мисюль из «Локомотива». Статистика 22-летнего Мисюля (7 передач в 59 матчах) не впечатляет, но она объясняется стилем игры. Он не из первой пары, в большинстве не играет и не из тех, кто побежит в атаку. А вот играть жёстко по его части. А ещё у него показатель полезности «+21» — что тут добавить? Но есть сомнения, что такой стиль подходит современным «Дэвилз». Им бы как раз яркого атакующего защитника, а стиль Мисюля – это больше про домоседов. Поэтому будет интересно посмотреть, куда его поставит тренер. При этом и ссылка в АХЛ будет казаться немного странным решением ввиду возраста и опыта.

Даниил Мисюль Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Максим Грошев («Тампа»)

Максим Грошев – теперь уже бывший форвард СКА – заключил трёхлетний контракт новичка с «Тампой». В его случае отъезд только на пользу. Не секрет, что СКА не переваривает огромное количество игроков системы. Потому таланты копятся в ВХЛ, иногда закатываются в банки и убираются на дальнюю полку. Чтобы не стать её частью, можно уехать. Шансов, что СКА отдаст игрока, очень мало. Максимум – аренда, но какие от неё перспективы? Вернуться в СКА и дальше мотаться между клубами системы? Да ещё и Матвей Мичков с огромным контрактом подпирает. Если смотреть чисто по статистическим данным, то прорыв Грошев не совершил. Выше отметки в семь очков за сезон КХЛ он не поднимался, да и те были в Нижнекамске в сезоне-2019/2020.

Сейчас Грошеву 21 год. В системе питерского клуба он хорошо играет в ВХЛ, но результаты в КХЛ плачевные. В прошлом сезоне играл с сентября по ноябрь в основной команде, а остальную часть сезона в «СКА-Неве» — почти безвылазно. Как пишут американские СМИ, Грошев, скорее всего, будет играть в «Сиракьюз» в следующем году, чтобы развиваться дальше. Хотя он остается сильным хоккеистом, ему нужно время в младших лигах, чтобы приспособиться к организации «Лайтнинг» и усвоить основы своей игры в ней. А вот болельщики негодуют: по их мнению, в СКА таланта просто замучили.

Максим Грошев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Никита Чибриков («Винипег») и Фёдор Свечков («Нэшвилл»)

20-летние нападающие Никита Чибриков и Фёдор Свечков год назад стали частью легендарного обмена Александра Никишина. Выбраться из СКА – в принципе какое-то благословение свыше. Шансы на стабильное игровое время увеличиваются, да и конкуренция пониже. В системе «Спартака» оба получали шансы во всех трёх лигах (КХЛ, ВХЛ, МХЛ). По итогам чемпионата Чибриков провёл 31 матч, но набрал всего лишь два очка – 1+1. При этом заработал показатель полезности «-7». Свечков выступил лишь немного солиднее: набрал 4 (2+2) очка в 27 играх с показателем полезности «-7».

И вопрос тут не только в игровом времени. Разрываться между тремя лигами не самое правильное решение, тем более для молодых игроков, зачастую эмоционально нестабильных. Катание из Москвы в Воскресенск и обратно, неопределённость по ходу всего сезона вылились в слабую результативность. Добивало это состояние неумение «Спартака» работать с молодёжью.

Теперь оба уезжают в НХЛ на контракты новичков: Чибриков в «Виннипег», а точнее, в фарм-клуб в АХЛ «Манитобу», а Свечков – в «Нэшвилл», то есть в «Милуоки». За океаном особенно усердно пишут про Свечкова. Сейчас «Нэшвилл» нацелен на перестройку, и уже в прошлом сезоне много игроков дебютировали в НХЛ, среди них Егор Афанасьев и Ярослав Аскаров. По сообщениям североамериканских СМИ, в «Нэшвилле» ожидается приток молодых хоккеистов. Также журналисты считают Свечкова идеальным игроков для «Нэшвилла» и прогнозируют дебют в НХЛ в конце следующего сезона.

Фёдор Свечков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вячеслав Пекса («Торонто»)

Вратарь Вячеслав Пекса подписал трёхлетний контракт с «Торонто». Такой шаг вызывает достаточно разных вопросов. Не рано ли, будет ли он там играть, нужен ли он сейчас «Торонто»… Ответы на эти вопросы по большей части грустные. Но оставаться в казанском клубе дальше просто невозможно. «Ак Барс» перенасыщен вратарями. В системе Казани трое только задрафтованных голкиперов: Амир Мифтахов, Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса. К этой группе добавляются ещё Максим Арефьев и Арслан Шигапов. В этой ситуации мог бы помочь драфт КХЛ. Как минимум на одного перспективного вратаря в и так перспективном во вратарском плане «Ак Барсе» было бы меньше. Кто-нибудь из них мог бы оказаться в «Ладе» или в «Амуре» — да, клубы менее перспективные, но это точно лучше лавочки и бесконечного ожидания заветного шанса.

Однако драфта у нас нет, поэтому сразу несколько талантливых вратарей собрались в одной системе без возможности выйти из лабиринта фарм-клубов. Отдавать актив просто так опасно: вдруг он заиграет и однажды выбьет «Ак Барс» из плей-офф? А делать оффершиты, чтобы забрать тёмных лошадок, никто не будет. Пекса уезжает рано – ему пока 20 и надо бы поднабраться опыта в КХЛ, но пока он только основной вратарь «Барса». А ворота «Ак Барса» защищают более опытные голкиперы. На этом месте пропадает сама вероятность получить опыт в КХЛ. Но и в системе «Торонто» семь вратарей с контрактом на следующий сезон. Это уменьшает шансы закрепиться в АХЛ и скидывает Пексу чуть ли не в Ист-Кост. Но это ситуация, когда надо пробовать. Провести жизнь в ВХЛ ещё грустнее.

Никита Новиков и Виктор Неучев (оба — «Баффало»)

Из московского «Динамо» отправился за океан 19-летний защитник Никита Новиков. Вот он как раз один из тех, кому шанс давали в полной мере. За прошедший сезон Никита провёл 62 игры в регулярке, где играл солидные 11 минут за матч и набрал показатель полезности «-3». В плей-офф сыграл шесть матчей, игровое время ожидаемо сократилось почти в два раза, а показатель полезности вышел в ноль. В прошлом сезоне Новиков сыграл половину чемпионата. Казалось бы, развивайся не хочу и уезжай за океан уже опытным хоккеистом.

Но Новиков выбрал поездку в «Баффало» уже сейчас. И пока это выглядит проигрышным вариантом. «Баффало» — достаточно молодая команда, и клуб из АХЛ «Рокчестер» им под стать: и там, и там средний возраст около 25 лет. Другое дело, что сразу у пяти защитников фарм-клуба заканчиваются контракты. Однако думается, что все они будут предпочтительнее, чем выбранный в шестом раунде неопытный россиянин. Вряд ли Новикову светят даже вторая пара защиты и постоянное место в составе. Североамериканские журналисты же прогнозируют, что Новиков может выйти на лёд в форме «Баффало» уже в сезоне-2024/2025, и даже дают ему в партнёры Оуэна Пауэра.

Никита Новиков Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

В «Баффало» едет и Виктор Неучев, но уже на позицию левого форварда. Не сказать, что опыта у него больше (если считать чисто игры в КХЛ, то он значительно уступает Новикову). По сезону у него 12 (4+8) очков в 57 играх. И именно в целом по игре выглядит более зрело. Шансов закрепиться в АХЛ у него побольше, об НХЛ пока же речи не идёт, хотя бы потому, что у «клинков» всё хорошо с нападающими.

Из АХЛ же, скорее всего, уйдут на повышение несколько форвардов, так что простор для самореализации там будет. Но 75 кг Неучева могут не впечатлить тренера «Рокчестера». Североамериканские СМИ прогнозируют, что свой контракт новичка Неучев проведёт в качестве игрока АХЛ. И с учётом того, что нападение «Баффало» становится всё успешнее, журналисты считают, что он может и не выйти на лёд в качестве игрока «Сэйбрз».

Иван Мирошниченко («Вашингтон»)

Топ странных решений открывает нападающий Иван Мирошниченко. Неярко играл в чемпионате, пропал в плей-офф МХЛ – и вдруг всплыл в «Вашингтоне». Низкую результативность можно объяснить последствиями тяжёлой болезни и ослабленной физической формой. Но неожиданный отказ от «Авангарда», где дают играть в основе и в принципе доверяют… Где после ухода Грицюка он бы мог стать новым лицом клуба…

Возможно, Иван ещё до болезни планировал побыстрее уехать за океан – именно об этом говорит заявление о расторжении, разрешённое ФХР. По правилам, заявление подаётся за 16 месяцев до предполагаемого расторжения. Становится понятно, что Мирошниченко его подал сильно заранее, ещё до всех личных проблем. Болезнь повлияла на него, и потому нужную результативность Иван не показал из-за восстановления. Но планы на жизнь он мог и не корректировать. По мнению североамериканских журналистов, судьба Мирошниченко на ближайший год определится во время лагеря развития в сентябре. Пресса всё-таки склоняется к тому, что сначала его отправят в «Херши».

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Георгий Романов («Сан-Хосе»)

Ещё один вратарь в подборке – Георгий Романов. Он постарше Пексы, но сказать, что талантливее, язык не повернётся. Если честно, серьёзная загадка, как незадрафтованному вратарю без опыта в КХЛ дал контракт «Сан-Хосе». Для этого как минимум нужно было пропускать одну или меньше шайб за игру в ВХЛ. Но у Романова-то коэффициент надёжности 2,81, 90,7% отражённых бросков и одна проигранная буллитная серия в КХЛ. Если Пекса просто рано уезжает, то к Романову вопрос – зачем? Никто не отменяет заветную мечту, но как-то очень далеко до неё. За «Барракуду» (фарм «акул» в АХЛ) в прошлом сезоне играли три голкипера, и сразу у троих закончились контракты. Романов может стать заменой также незадрафтованному Штрауссу Манну, который год назад приехал из Швеции, был на позиции третьего вратаря и бóльшую часть сезона провёл в Ист-Косте, но даже там был вторым номером. А в «Горняке» у Романова насиженное место, возможно, даже стартовое. А учитывая эпопею Екатеринбурга с вратарями, когда-нибудь он мог бы пробиться в КХЛ.

Артём Дуда (университет Мэн, NCAA)

И здесь пришло время задаться вопросом о карьере Артёма Дуды. Не в плане возможности заиграть на высоком уровне, а плане того, как он будет играть. Пока ещё защитник ЦСКА уехал учиться в университет Мэн и играть за их студенческую команду. Новый клуб его даже объявил официально. Всё бы ничего, но команда любительская, и по правилам NCAA профессиональный игрок, коим Дуда является, не может играть в этой лиге. Так называемая «приверженность дилетантизму» и разграничение его и профессионального спорта чётко прописаны в правилах лиги, и никаких поблажек для тех, кто мало играл на профессиональном уровне, нет. Да и с ЦСКА у него контракт на ближайший год. КХЛ в этой ситуации разводит руками.

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Желание Дуды уехать вполне объяснимо – в команде Грудинин и Макаров, иногда подтягивают из ВХЛ Брютова. Дуда не сыграл ни одного матча в плей-офф за ЦСКА, тогда как к Макарову было бесконечное доверие. Равно как и к Грудинину год назад, правда, не такое бесконечное. Другое дело, если бы он собрался в АХЛ, хотя и туда ему рановато.

Артём Дуда Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что же объединяет всех этих игроков? Уберём за скобки вполне состоявшихся Воронкова и Мисюля и посмотрим на остальных. Это совсем молодые игроки, зачастую без регулярного опыта игры в КХЛ. Мы ограничиваем количество легионеров, аргументируя это тем, что нужно развивать молодых хоккеистов. Но проблема глубже и всем понятна: талантливые ребята собраны в нескольких клубах, и всем попросту не хватает места. Пример «Амура» доказывает, что, если собрать несколько хоть чуть-чуть талантливых игроков вместе и дать им свободу, они будут зажигать. Многие едут за игровой практикой и доверием, пусть даже в АХЛ. Ибо за умение виртуозно открывать калитку кубки не дают.