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Переживший инсульт по ходу сезона Летанг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи»

Переживший инсульт по ходу сезона Летанг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи»
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — это приз, который ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Летанг стал третьим игроком «Пингвинз», удостоенным этой премии.

По итогам прошлого сезона «Питтсбург» не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда заняла девятое место в Восточной конференции, записав в свой актив 91 очко после 82 игр.

36-летний Летанг в прошедшем чемпионате в течение четырёх недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца. В 64 матчах сезона он набрал 41 (12+29) результативный балл и вошёл в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

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