В КХЛ объявили новую схему проведения плей-офф на сезон-2023/2024

КХЛ на официальном сайте объявила схему плей-офф на сезон-2023/2024.
Первый раунд пройдёт по классической схеме в рамках конференций, со второго произойдёт деление команд на две группы. В рамках первой группы встретятся лучшая из оставшихся команд Западной конференции и четвёртый клуб Восточной. В другой паре сыграют второй из оставшихся по посеву клубов Востока и третья команда Запада. В полуфиналах победители этих пар сыграют между собой.
Пары второй группы: первая команда Востока сыграет с четвёртой командой Запада, а вторая команда Запада встретится с третьей командой Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.
Напомним, плей-офф-2024 стартует 29 февраля 2024 года и завершится 29 апреля. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2023 года и продлится до 26 февраля 2024-го.
- 27 июня 2023
-
11:45
-
11:24
-
11:10
-
10:57
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:40
-
09:18
-
08:59
-
08:41
-
08:27
-
07:43
-
07:30
-
07:26
-
07:05
-
06:46
-
06:43
-
06:27
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
05:25
-
04:47
-
04:27
-
04:19
-
03:57
-
03:27
-
00:02
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:25
-
22:57
-
22:42
-
22:25
-
21:50