В КХЛ объявили новую схему проведения плей-офф на сезон-2023/2024

КХЛ на официальном сайте объявила схему плей-офф на сезон-2023/2024.

Первый раунд пройдёт по классической схеме в рамках конференций, со второго произойдёт деление команд на две группы. В рамках первой группы встретятся лучшая из оставшихся команд Западной конференции и четвёртый клуб Восточной. В другой паре сыграют второй из оставшихся по посеву клубов Востока и третья команда Запада. В полуфиналах победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока сыграет с четвёртой командой Запада, а вторая команда Запада встретится с третьей командой Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Напомним, плей-офф-2024 стартует 29 февраля 2024 года и завершится 29 апреля. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2023 года и продлится до 26 февраля 2024-го.