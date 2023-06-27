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КХЛ объявила календарь сезона-2023/2024, количество игровых дней станет рекордным

КХЛ объявила календарь сезона-2023/2024, количество игровых дней станет рекордным
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.

Каждая команда проведёт суммарно по 68 матчей. Количество игровых дней составит 165. Это рекордный показатель за всю историю лиги. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд.

Регулярка КХЛ сезона-2023/2024 начнётся 1 сентября. В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится встреча за Кубок Открытия. В матче сыграют ЦСКА как обладатель Кубка Гагарина — 2023 и «Ак Барс» как финалист прошедшего плей-офф. На следующий день, 2 сентября, на домашних площадках сыграют «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь», «Витязь», «Спартак» и московское «Динамо». В этот же день пройдёт сибирское дерби между «Авангардом» и «Сибирью».

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина начнётся 29 февраля и продлится до 29 апреля.

До единственной в сезоне большой паузы на Неделю Звёзд и Кубок Первого канала команды будут играть 98 дней подряд. Пауза продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января.

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