КХЛ объявила календарь сезона-2023/2024, количество игровых дней станет рекордным

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.

Каждая команда проведёт суммарно по 68 матчей. Количество игровых дней составит 165. Это рекордный показатель за всю историю лиги. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд.

Регулярка КХЛ сезона-2023/2024 начнётся 1 сентября. В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится встреча за Кубок Открытия. В матче сыграют ЦСКА как обладатель Кубка Гагарина — 2023 и «Ак Барс» как финалист прошедшего плей-офф. На следующий день, 2 сентября, на домашних площадках сыграют «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь», «Витязь», «Спартак» и московское «Динамо». В этот же день пройдёт сибирское дерби между «Авангардом» и «Сибирью».

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина начнётся 29 февраля и продлится до 29 апреля.

До единственной в сезоне большой паузы на Неделю Звёзд и Кубок Первого канала команды будут играть 98 дней подряд. Пауза продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января.