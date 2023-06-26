«Минспорта готово к обсуждению». В КХЛ рассказали о планах на лимит на легионеров

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал сокращение лимита на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В будущем чемпионате клубы смогут допускать ко встречам лишь трёх игроков. Морозов также высказал мнение по поводу лимита на легионеров.
«Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос? Минспорта готово к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры. По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живём с этим.
КХЛ старается, вводит потолок зарплат и другие механизмы для выравнивания, но потом ФХР вредит сокращённым лимитом? Есть нюансы, которые не идут на благо лиги. Мы пытаемся выходить из разных ситуаций. Пандемия вообще научила нас жить по-новому. Будем справляться и дальше своими положительными примерами показывать, что надо двигаться в направлении, которое мы и предлагаем», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».
- 26 июня 2023
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