«Минспорта готово к обсуждению». В КХЛ рассказали о планах на лимит на легионеров

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал сокращение лимита на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В будущем чемпионате клубы смогут допускать ко встречам лишь трёх игроков. Морозов также высказал мнение по поводу лимита на легионеров.

«Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос? Минспорта готово к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры. По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живём с этим.

КХЛ старается, вводит потолок зарплат и другие механизмы для выравнивания, но потом ФХР вредит сокращённым лимитом? Есть нюансы, которые не идут на благо лиги. Мы пытаемся выходить из разных ситуаций. Пандемия вообще научила нас жить по-новому. Будем справляться и дальше своими положительными примерами показывать, что надо двигаться в направлении, которое мы и предлагаем», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».