Экс-арбитр: Фазелю придумали должность, потому что сейчас нет международных отношений

Экс-арбитр Александр Зайцев оценил назначение бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля на должность главы комитета по обеспечению контроля качества судейства.

«Я уже говорил, что привлечение Фазеля к работе с арбитрами КХЛ не несёт в себе никакого смысла. Он же уже лет 40, а то и 50, не занимался судейскими вопросами. Рене должен был заниматься совершенно другой работой — налаживанием международных связей, развитием отношений с другими странами. Но другой вопрос, что сейчас у нас международных отношений ровно ноль. Фазель просто не сможет выполнять такую работу, она будет впустую, и все это прекрасно понимают. Но так как обещали ему работу, вот и придумали такую должность и такой комитет. Возможно, потом всё поменяется, но сейчас, сами понимаете, утверждать ничего нельзя. При этом все понимают, что нам нужен человек с таким весом и значимостью в хоккее, который к тому же имеет право слова. Вот мы и сохранили его таким образом.

Давайте будем откровенны, Фазель ничего не понимает ни в нашей системе, ни тем более в нашем менталитете. А тут должность, которая подразумевает общение с людьми, их обучение. Ну какая может быть «удалёнка» при таком формате? Только личный контакт! Максимум Фазель будет озвучивать своё мнение по какому-то вопросу. Но каков будет вес у этого мнения — решающий или просто совещательный? Я думаю, что вообще никакой. Просто все поставят галочку, что Фазель высказал такое мнение. И всё! Но надо всё равно стремиться к тому, чтобы от этого была действительно какая-то польза, а не просто профанация», — сказал Зайцев в интервью Betonmobile.

Ранее Рене Фазель положительно отозвался о работе судей в КХЛ и отметил их невысокие по сравнению с игроками заработки.