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«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение нападающему Торопченко

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение нападающему Торопченко
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Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» сообщила о том, что клуб сделал квалификационные предложения нападающим Хью Макгингу и Алексею Торопченко, а также защитнику Тайлеру Такеру.

Сделав квалификационные предложения, «блюзмены» сохранят за собой право вести переговоры о контрактах с этими игроками, когда 1 июля откроется трансферное окно.

Защитнику Дмитрию Саморукову «Сент-Луис» квалификационное предложение не сделал, и хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

24-летний Торопченко был выбран «синими» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».

В сезоне-2022/2023 «Сент-Луис» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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