Один из защитников «Сент-Луиса» заблокировал свой обмен в «Филадельфию»

Один из защитников «Сент-Луиса» заблокировал свой обмен в «Филадельфию», сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, в рамках обмена в «Блюз» могут перейти форвард Кевин Хейз и защитник Трэвис Санхайм. «Сент-Луис», в свою очередь, готов расстаться с выбором в первом раунде драфта НХЛ и защитником, имя которого не упоминается. Скорее всего, в обмене фигурирует защитник Тори Крюг, который заблокировал сделку.

В минувшем сезоне Хейз набрал 54 (18+36) очка в 81 матче регулярного сезона НХЛ. На счету Санхайма 23 (7+16) очка в 81 игре.

Ранее новый генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер сообщал, что планирует активно вести себя на рынке обменов и готов расстаться почти с любым игроком команды.