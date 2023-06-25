Один из защитников «Сент-Луиса» заблокировал свой обмен в «Филадельфию»
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Один из защитников «Сент-Луиса» заблокировал свой обмен в «Филадельфию», сообщает The Athletic.
Как сообщает источник, в рамках обмена в «Блюз» могут перейти форвард Кевин Хейз и защитник Трэвис Санхайм. «Сент-Луис», в свою очередь, готов расстаться с выбором в первом раунде драфта НХЛ и защитником, имя которого не упоминается. Скорее всего, в обмене фигурирует защитник Тори Крюг, который заблокировал сделку.
В минувшем сезоне Хейз набрал 54 (18+36) очка в 81 матче регулярного сезона НХЛ. На счету Санхайма 23 (7+16) очка в 81 игре.
Ранее новый генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер сообщал, что планирует активно вести себя на рынке обменов и готов расстаться почти с любым игроком команды.
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