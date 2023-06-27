Охотюк: Овечкин попытался сделать силовой приём, я был готов, но почувствовал мощь

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк рассказал об игре против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это был один из моих первых матчей в НХЛ. Думал о том, что раньше, когда я был ребёнком, смотрел за игрой Овечкина, а теперь выхожу против него на лёд. Но уже по ходу матча начал играть в свою игру. В один момент он попытался сделать против меня силовой приём. Я его увидел и был готов, но почувствовал мощь. У «Вашингтона» был сильный состав с Евгением Кузнецовым и Ти Джеем Оши, и было интересно против них играть.

Каждый матч в НХЛ – это событие? Когда на трибунах по 15–20 тысяч человек, чувствуешь адреналин. Уже на разминке стоят, кричат, хлопают по стёклам. Делают плакаты с твоим именем, на которых предлагают сыграть в «цуефа». Если я выиграю, то получаю Skittles или M&M’s. Если проиграю, то даю шайбу», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».