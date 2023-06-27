Российский игрок «Сан-Хосе»: в Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк поделился мнением о жизни в Северной Америке. Хоккеист ответил на вопрос, не было ли ему страшно переезжать из России в 16 лет. В этом возрасте воспитанник «Трактора» стал игроком клуба в юниорской лиге Канады. Также Охотюк рассказал о женщине, у которой жил в Канаде — она селила в себя российских хоккеистов.

«Какие города в Северной Америке понравились больше всего? Мне очень нравится столица Канады, Оттава, где я играл в юниорской лиге. Город не совсем большой, но комфортно и есть всё. Там намного чище, чем в том же Нью-Йорке. В Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США.

Не было ли страшно ехать на другой край мира, когда отправился играть в Канаду в 16 лет? Не было. Сел на самолёт, долетел, меня там встретили и отвезли в семью, где я был под присмотром. Не было такого, что я жил один.

Жил в канадской семье? Жил у женщины, у которой постоянно были русские игроки. Сначала нас было четыре человека, потом осталось двое. Я до сих пор общаюсь с этой женщиной, её зовут Ронда. Когда заезжали в Канаду, приезжали к ней в гости. В прошедшем сезоне у неё тоже русский парень жил. Мне очень нравилось у неё. Бывало, игроки меняли семьи каждый год, но я не хотел переезжать. Она готовила и следила за нами, но жёсткого контроля не было. У других игроков могли быть очень строгие семьи, которые запрещали куда-то выходить, а она только просила сообщать, если мы куда-то идём», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».