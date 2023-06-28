«Анахайм» сделал бывшего капитана команды Гецлафа директором по развитию игроков

«Анахайм Дакс» назначили бывшего капитана команды Райана Гецлафа директором по развитию игроков. Ему поручено помогать при подготовке и обучении перспективных хоккеистов для профессиональной карьеры.

«Я так рад занять роль, в которой, как я чувствую, могу помочь нашим молодым игрокам, которые являются как будущим, так и настоящим нашего хоккейного клуба. Эта возможность даст мне шанс помочь им в критические годы их развития и поделиться многолетним опытом, который у меня есть. Я также хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность прийти и обучиться, а также самому помочь тем, чем смогу», — приводит слова Гецлафа ESPN.

Гецлаф завершил карьеру после сезона-2021/2022, являясь лидером «Анахайма» по количеству набранных очков (1019), проведённых матчей (1157) и сезонам в качестве капитана (12). Клуб не определял постоянного капитана с момента его ухода.