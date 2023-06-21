Потерянные русские таланты и огромное количество звёзд. 20 лет легендарному драфту НХЛ

Раз в дюжину лет в мире происходит какой-то тектонический сдвиг, выбрасывается светлая хоккейная энергия и на свет появляется необычайно талантливое поколение. Прямо сейчас в лиге царит драфт-2015 — и это не только Макдэвид с Айкелом, но и скромные новокузнецкие ребята, выбранные в пятом раунде. Возможно, через какое-то время эстафетную палочку примет класс-2023, который, как кажется сейчас, тоже забит талантами.

А долгое время главным драфт-классом НХЛ были те парни, которых выбрали на церемонии 2003-го, ровно 20 лет назад. Уникальность того драфта в том, что там нет явного лидера, который бы выделялся на фоне других, но глубина потрясает: 11 игроков, попадавших в символические сборные, 28 участников Матчей звёзд, 16 хоккеистов, которые пробили 1000 матчей в лиге (а Марку-Андре Флёри осталось лишь 16 матчей до этой отметки). Правильный и точный выбор в те два дня мог принести команде ключевых для будущего чемпионства игроков — и многие этим шансом воспользовались.

Игроки с драфта-2003, проведшие более 1000 игр в НХЛ Эрик Стаал 1365 Зак Паризе 1224 Райан Сутер 1362 Райан Гецлаф 1157 Брент Бёрнс 1333 Брент Сибрук 1114 Дастин Браун 1296 Луи Эрикссон 1050 Патрис Бержерон 1294 Дион Фанёф 1048 Кори Перри 1257 Ши Уэбер 1038 Джо Павелски 1250 Томас Ванек 1029 Джефф Картер 1249 Райан Кеслер 1001

Первый номер — Марк-Андре Флёри

2003-й был редким годом, когда никакого консенсусного первого номера драфта не было (частично эта ситуация повторится в 2013-м, когда Маккиннон долгое время уступал Сету Джонсу). «Спросите у пяти разных команд, кого они хотят выбрать, и вы получите пять разных ответов. Это интересно, потому что сложно предугадать результат», — заявил медиа руководивший тогда «Ванкувером» Брайан Бурк. На вершину могли забраться Эрик Стаал, Марк-Андре Флёри, Николай Жердев, Натан Хортон. Именно Стаал лидировал в рейтингах перед драфтом.

Марк-Андре Флёри на драфте Фото: nhl.com

Первой должна была выбирать «Флорида», но клуб, кажется, не хотел ещё одного центра или голкипера: вратарским будущим «пантер» был Роберто Луонго, а в центральную ось встраивались молодые Стивен Уайсс и Олли Йокинен. За год до этого «Флорида» опускалась на драфте с первого номера на третий — и в 2003-м повторила такой трюк. «Питтсбург» за поднятие на первую строку фактически отдал только 26-летнего Микаэля Самуэльссона, опередив других желающих в лице «Колорадо» и «Филадельфии».

В НХЛ начала нулевых, которая била антирекорды результативности, вратари становились всё более важными фигурами на драфте. За три года до этого первым номером стал Рик Дипьетро: тот факт, что за три года ДиПи провёл лишь 10 матчей в НХЛ, не смущал охотников за вратарями, и в 2002-м вторым номером драфта стал Кари Лехтонен. «У этого парня нет слабых мест — разве что вес подкачал, но какая разница — с его-то ростом», — говорил про МАФа один из скаутов, считавший Флёри лучшим вратарём, выходившим на драфт за 10 лет.

Самый высоко задрафтованный игрок из России — Николай Жердев

Перед церемонией Жердева чаще всего сравнивали с Ильёй Ковальчуком, который уже в 19 лет забросил 38 шайб за слабенькую «Атланту». Читая то, что писали о Николае 20 лет назад, невольно проводишь параллели с ситуацией Матвея Мичкова: точно так же Жердева называли лучшим по чистому таланту игроком драфта, который имел абсолютно все атакующие навыки. Точно так же скауты беспокоились из-за поведения игрока, которое даже называлось «детским» из-за реакции на некоторые силовые, а также были недовольны слабой игрой на МЧМ-2003 (1 очко).

Николай Жердев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Я очень доволен, что меня взяли четвертым и что оказался в «Коламбусе». Мечтал оказаться именно там. Есть договоренность, что, когда появится возможность уехать в НХЛ, армейское руководство не будет возражать. Действующего контракта с ЦСКА у меня сейчас нет», — говорил Жердев после драфта. Через полгода Николай со скандалом уехал из России — он подписал контракт с «Коламбусом», но устно договорился, что отыграет в Москве ещё сезон. Никакого законного основания под это подведено не было — просто честное слово, однако ЦСКА долго разбирался с ситуацией, упирая на то, что Жердев де-факто является военнослужащим.

А вот карьера Жердева в НХЛ вышла удивительной: 0,6 очка в среднем за игру — отличный результат для многих игроков, но не при том таланте, который имел форвард. Истории о том, как в Николае сочетались талант и нежелание впахивать, появляются каждый год: недавно бывший одноклубник Жердева Майк Рапп рассказал, как русский хоккеист игнорировал тренировки и заплатил штраф за отказ от них на месяц вперёд. «Ему было просто на всё плевать», — резюмировал Рапп.

Главная кража драфта — Джо Павелски

Хотя в преддрафтовом сезоне Павелски стал третьим бомбардиром юниорской лиги Соединённых Штатов, он никак не котировался на драфта. Первый тренер Джо на юниорском уровне вспоминает, что скауты НХЛ, которые приезжали на матчи его команды, в один голос повторяли: «У него нет катания и он недостаточно крупный» — приговор для тех суровых времён. В результате Павелски, несмотря на высокий хоккейный интеллект, докатился до седьмого раунда – причем у «Шаркс» было два пика в этом раунде. Более высокий они использовали на канадского форварда, который завершил карьеру уже в 24 года.

Впрочем, сам Павелски позже говорил, что вообще не верил, что его задрафтуют, когда играл в школьной команде из Висконсина. До «Сан-Хосе» игрок дошёл с репутацией победителя на каждом уровне — детском, школьном, юниорском и студенческом. Университетский тренер Джо Марк Осиецки говорил о его хоккейном интеллекте: «Он всегда читал игру на четыре шага вперед по сравнению с любым соперником. Его глазомер и координация великолепны – он бы смог вернуть в игру даже мячик для гольфа, который застрял посреди рощи». «Кто знает, с кем бы я играл, если бы меня задрафтовали выше» — шутил Павелски после дебюта в лиге: свои первые матчи в НХЛ он проводил с Марло и Торнтоном в звене.

Русский талант, которого не дождались — Константин Глазачев

«Периодически Глазачев словно забывает, что лёд — это замороженная вода, потому что он заработал такую репутацию ныряльщика, которой позавидовал бы и [олимпийский чемпион по прыжкам в воду] Грег Луганис», — зубоскалил кто-то из американских журналистов. Глазачев классно показал себя на ЮЧМ и уверенно котировался во всех прогнозах как хоккеист, которого выберут в середине первого раунда. «Отличный бросок, снайперское чутьё, энергичный стиль игры», — писал о Глазачеве журнал The Hockey News.

Константин Глазачев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Однако двух первораундников из России всё-таки не случилось: внезапно для многих Глазачев свалился во второй раунд, где игрока под 35-м номером взял «Нэшвилл». Этого не ожидал и сам форвард, который после конца первого раунда ушёл с трибуны, чтобы подкрепиться: тогда первый и второй раунды проводились в один день. Возможно, свою роль в падении сыграл маленький вес форварда — 70 кг. «Планирую провести в России как минимум два сезона. Если уж приезжать в такую команду, как «Нэшвилл», то на ведущие роли, а не для того, чтобы полировать лавку», — говорил форвард.

Однако даже до АХЛ Глазачев не доехал. В интервью он сам называл вес причиной этого: «Клуб-то как раз предлагал очень хороший контракт новичка, звал меня, но я почему-то считал, что слишком рано. Сейчас понимаю, что если бы поехал, то и вес бы набрал, и опыт получил, однако тогда всё ждал подходящего момента». В итоге и в России форвард звездой не стал — ни разу не сыграл за сборную хотя бы в Евротуре и провёл лишь один классный сезон в «Барысе».

Чемпионская связка из первого раунда — Райан Гецлаф и Кори Перри

«Анахайм» за пару недель до драфта проиграл финал, куда скромную по составу команду затащил на своих героических плечах Жан-Себастьян Жигер. Однако финалист выбирал под сравнительно высоким 19-м номером, потому что тогда порядок выбора распределялся иначе и был основан на результатах регулярки. После этого клубу ещё не раз фартило.

Во-первых, Гецлаф котировался как игрок из топ-10 драфта (самыми смелыми скаутами даже как пятый по силе), но упал в конец второго десятка. Возможно, сыграло роль то, что катание Райана оценивали очень низко: из-за этого он воспринимался в медиа как ухудшенная версия Патрика Марло с потенциалом стать игроком лишь второго звена. Однако «Анахайм» решил поставить на мощь Гецлафа — и не прогадал.

Райан Гецлаф и Кори Перри Фото: nhl.com

Во-вторых, «Анахайм» рискнул и решил подняться на драфте. Всё это было ради Перри, который большинством экспертов котировался как второраундник. Генменеджер «Анахайма» начал обзванивать коллег с предложением махнуть два пика второго раунда на один в конце первого — и согласился «Даллас». Как позже говорил директор команды по скаутингу, если бы кто-то ушлый успел задрафтовать Перри до «Анахайма», они бы подниматься не стали. Ну а два игрока, которых «Даллас» выбрал во втором раунде, за клуб провели… 28 игр.

В-третьих, через полгода после драфта «утки» чуть не обменяли Перри и пик первого раунда в «Эдмонтон» на Майка Комри — крепкого, но далеко не звёздного игрока. Будущее «Анахайма» спасла жадность генменеджера «Ойлерз», который ещё и захотел, чтобы Комри компенсировал клубу $ 2.5 млн, которые он в своё время заработал как бонусы. Канадец дураком не был и отказался, тем самым сохранив для «Анахайма» будущую связку, которая проведёт в клубе 14 лет.

Клуб, который хуже всех отработал на драфте — «Финикс»

Говоря о провалах драфта, стоит отметить и «Рейнджерс». Все игроки из топ-20 провели хотя бы пять сезонов в лиге, кроме выбранного нью-йоркцами Хью Джессимэна — он ограничился двумя… матчами. Джессимэн в рейтингах стоял ниже 12-го пика, под которым был выбран, но «Рейнджерс» решили соригинальничать и поставили на то, что габаритный форвард перенесёт свои силу и мощь и на уровень НХЛ. Не получилось: реализоваться карьере Джессимэна помешали травмы и банальное отсутствие должного таланта, а не грубой силы. Почти все остальные пики «Рейнджерс» на том драфте тоже улетели в молоко: карьеру в НХЛ мог сделать Найджел Доус, но одарённому форварду явно не хватило лишних сантиметров роста.

«Финикс», в отличие от «Рейнджерс», не имел пиков первого и второго раундов. Однако это вряд ли может послужить оправданием того, что на самом глубоком драфте века они выбрали восемь игроков, которые суммарно провели в НХЛ… 0 игр. Одним из тех, кто мог изменить эту статистику, был Дмитрий Пестунов, выбранный в третьем раунде, но за океан он так и не собрался. «Дэйв Кинг вызывал, говорил, что отпускает меня. А руководство, напротив, отговаривало: «Куда ты поедешь, смотри какие там игроки с известными фамилиями!» — вспоминал игравший тогда в «Металлурге» хоккеист.

Клуб, который лучше всех отработал на драфте — «Чикаго»

«Ястребы» выиграли Кубок Стэнли уже через три года после того, как выбрали Патрика Кейна под первым пиком. В отличие от Бедарда, который придёт на выжженную землю, подготовительная работа к моменту драфта Кейна «ястребами» была проведена основательная. «Чикаго» не побоялось выбрать Брента Сибрука позиций на 10 выше, чем он котировался (скаутов смущала дикая нестабильность игрока), а во втором раунде взяли Кори Кроуфорда, который долго дозревал до НХЛ, но стал важнейшей частью в двух чемпионствах.

Дастин Бафлин Фото: Bennett Cohen/ZUMA/ТАСС

Кроме того, в несуществующем ныне восьмом раунде «ястребы» выбрали Дастина Бафлина. Если Глазачеву подняться выше по драфту мешал низкий вес, то защитника с самой удивительной фамилией (в оригинале Byfuglien) в НХЛ «утопил» излишний вес. Как позже рассказывал тогдашний менеджер «Чикаго» Майк Смит, именно из-за веса некоторые сотрудники клуба не хотели тратить на Бафлина (195/118 к концу карьеры) даже очень низкий пик, а вице-президент клуба назвал Бафлина «вторым худшим игроком в истории драфтов «Чикаго». Через семь лет Дастин забросит 11 шайб в чемпионском плей-офф-2010.

Лучший игрок, которого не смогли выбрать на драфте — Александр Овечкин

То, как «Флорида» хотела умыкнуть Ови на год раньше срока, уже давно стало частью обязательной программы историй, которые хоккейные медиа вспоминают каждый год, но можно кратко напомнить ещё раз. Владелец «Пантер» Алан Коэн был поражен молодым русским талантом, уже котировавшимся как первый номер будущего драфта, и попросил своего генменеджера Рика Дадли как-то его заполучить. Клуб решил найти способ скостить пару лишних дней, которых не хватало родившемуся 17 сентября Овечкину для выхода на драфт уже в 2003-м.

Дадли потом рассказывал: «Кто-то вспомнил о судебном прецеденте, где из-за размытого определения года удалось доказать, что человек уже достиг нужного возраста после вычитания лишних дней». «Флорида» так хотела взять Овечкина, что впервые о его выборе объявила сначала во втором раунде – лига отказала. Потом «Пантерз» попытались вернуться к русскому таланту в пятом, седьмом и, наконец, девятом раундах — всё безуспешно. В клубе и сами не верили, что такой наглый трюк удастся, но работали по принципу «а что, а вдруг». Не получилось.