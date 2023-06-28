Киф останется на посту главного тренера «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг заявил, что тренер Шелдон Киф продолжит работу с командой в следующем сезоне. У 42-летнего специалиста остаётся ещё один год контракта с клубом, однако было неясно останется ли он на своём посту.

Кифа приглашал предыдущий генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас, который в прошлом месяце покинул команду и был заменён Треливингом. По словам нового руководителя, его оценка определила, что тренер должен остаться на своем месте.

«Это было трудно и, вероятно, временами неудобно, но я очень рад работать с ним. Я думаю, что у Шелдона действительно хорошие отношения со своими игроками. Полагаю, что между ними действительно сильная связь. Они верят ему, а он — в них», — приводит ESPN слова Треливинга.

Генменеджер также сказал, что стороны будут работать над вопросом продления контракта. Киф работает с «Торонто уже четыре сезона. Во всех случаях команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли, а в минувшем сезоне впервые с 2004 года прошла дальше первого раунда.