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Матыцин поблагодарил международные федерации, которые возвращают россиян на турниры

Матыцин поблагодарил международные федерации, которые возвращают россиян на турниры
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на пленарном заседании VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт – МИНЕПС 2023 в Баку, выразил благодарность международным федерациям, которые ищут и находят пути возвращения российских спортсменов.

«Мировой спорт трудно представить без российских и белорусских спортсменов. Очевидно, что международные спортивные федерации и мировой спорт в целом теряют многое, когда отказываются от проведения соревнований в России. Хочу поблагодарить те международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения российских спортсменов. Рассчитываю, что это станет примером и для других коллег», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

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