Зинэтула Билялетдинов: желания работать тренером у Зарипова нет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о разговоре с бывшим нападающем казанского клуба Данисом Зариповым касательно тренерской работы.
«В конце мая команду принимал глава Татарстана Рустам Минниханов. Во время встречи я спросил у Зарипова о возможной работе тренером. Оказалось, что такого желания у него нет. Но это нормально. Профессия тренера довольна специфичная, это даже не ежедневный, а ежечасный труд. Не каждый хочет работать в этой должности. И не каждый может.
Как оцениваю перспективы Юрия Бабенко и Александра Бойкова стать хорошими главными тренерами? Они — способные ребята, имеют большое желание расти и прогрессировать, активно участвуют в работе нашего штаба. Многое будет зависеть от них. Что касается меня, то я открыт, и буду помогать всем, чем могу», — цитирует Билялетдинова сайт КХЛ.
Ранее Билялетдинов рассказал о новичках казанского клуба: Дмитрии Яшкине и Дамире Жафярове.
- 28 июня 2023
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