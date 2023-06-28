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Милан Лучич может вернуться в «Бостон» — Даливал

Милан Лучич может вернуться в «Бостон» — Даливал
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Канадский форвард Милан Лучич может вернуться в «Бостон Брюинз», сообщает североамериканский журналист Рик Даливал в своём «твиттере».

Напомним, действующий контракт 34-летнего нападающего с «Калгари Флэймз» рассчитан до 1 июля, после чего Милан может стать неограниченно свободным агентом.

35-летний нападающий выступал за «Бостон Брюинз» восемь сезонов: с 2007 по 2015 год. В сезоне-2010/2011 Лучич с командой стал обладателем Кубка Стэнли. На прошедшем чемпионате мира в Финляндии и Латвии канадский форвард завоевал золотые медали.

Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Лучич провёл 1173 матча, в которых забросил 233 шайбы и отдал 351 результативную передачу, набрав в общей сложности 584 очка с показателем полезности «+60» и 1299 минутами штрафа.

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