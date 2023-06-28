Крикунов: запросто готов возглавить сборную России!

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, кто может возглавить национальную команду. Ранее в СМИ появилась информация, что ФХР не продлит контракт с Алексеем Жановым, который истекает 30 июня.

«Запросто готов возглавить сборную России! Но на самом деле я уже, наверное, свою карьеру закончил. Готов прийти в сборную на должность советника? Конечно! Это же моя работа.

Кто наиболее подходящий кандидат на должность главного тренера сборной России? Наверное, первый победитель – Фёдоров. Жамнов отказался же, а у нас остались то кто… Билялетдинов, наверное, не пойдет туда. Он уже работал в сборной. Ротенберг есть, Ларионов. Есть ещё Зубов, но он же в помощниках. Эти кандидаты сейчас главные.

Справился бы Ротенберг со сборной России? Сейчас он с командой до 25 лет поработал, поездил, посмотрел. Так что, почему нет? Со СКА же он справляется», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

Ранее Крикунов раскритиковал расписание нового сезона Континентальной хоккейной лиги.