В. Крикунов — о календаре КХЛ: лига совсем не бережёт хоккеистов

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов раскритиковал расписание нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«КХЛ совсем не делает выводов из прошлых ошибок. Помните, как в конце прошлой регулярки масса тренеров жаловалась на плотный график и усталость хоккеистов? Уверен, что в следующем феврале жалоб будет ещё больше. Лига совсем не реагирует на критику от тех, кто работает на её благополучие.

Увеличили количество матчей — прекрасно, но позаботьтесь о том, чтобы они были нормально распределены по сезону. Я говорю о грамотном чередовании выездных и домашних матчей. Почему не сделать чёткий график «три через три»? Или даже «два через два». Нет — ставят командам по пять-шесть домашних матчей подряд. У какого болельщика хватит денег и времени ходить на три матча в неделю? А потом идёт выезд из четырёх, а иногда даже пяти встреч. Вы хоть понимаете, какие у нас перелёты? Это не Швейцария или Финлядния, где можно на автобусе съездить на матч, сыграть и вечером вернуться домой. У вас хоккеисты будут летать целую неделю, а то и две. Никакого тренировочного процесса в таких условиях не будет. А значит, и никакого прогресса и развития для молодёжи. Да и усталость будет накапливаться именно от перелётов, а не от матчей. Пора бы уже подумать о здоровье хоккеистов! Лига их совсем не бережёт", — сказал Крикунов «Чемпионату».