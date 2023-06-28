«Его никто не видел, он призрак». Генменеджер «Аризоны» — о Мичкове

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 высказался о российском нападающем СКА Матвее Мичкове.

«Никто его не видел. Он призрак. На данный момент мы с ним не встречались. Но никогда не знаешь наверняка. Это определённо совершенно секретная информация», — приводит слова Армстронга ESPN.

Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.