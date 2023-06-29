Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2023

В ночь на 29 июня по московскому времени в Нэшвилле продолжается драфт Национальной хоккейной лиги. Российский защитник из системы «Авангарда» Михаил Гуляев был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером. «Койотс» взяли под шестым номером хоккеиста системы ярославского «Локомотива» защитника Дмитрия Симашёва. А «Филадельфия Флайерз» выбрала российский нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ. Россиянин был выбран под седьмым номером. Также из «Локомотива» был выбран и Даниил Бут под 12-м номером. Его взяла к себе тоже «Аризона».

Таким образом, всего в первом раунде драфта НХЛ было выбрано суммарно четыре российский хоккеиста.

«Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».