«Локомотив» поздравил воспитанников клуба Симашева и Бута с выбором на драфте НХЛ — 2023

Пресс-служба «Локомотива» поздравила Дмитрия Симашева и Даниила Бута с выбором на драфте НХЛ — 2023. Оба хоккеиста были выбраны «Аризоной» в первом раунде драфта.
«В ночь с 28 на 29 июня в американском Нэшвилле прошёл первый раунд драфта НХЛ – выбора молодых игроков, новичков лиги. Данная процедура традиционно считается, пожалуй, главной экспертизой работы клубов в части подготовки юных хоккеистов. Тем приятнее отметить, что в нынешнем сезоне школа нашего клуба получила заслуженную оценку.
ХК «Локомотив» поздравляет Дмитрия Симашева (общий шестой номер) и Даниила Бута (12-й номер) с высоким выбором на драфте НХЛ. Мы благодарим родных и близких ребят, детских тренеров и всех, кто причастен к их развитию и росту в профессиональном плане. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться в своём мастерстве. Мы в вас верим, ребята, и рассчитываем, что вы ярко проявите себя в основном составе родной команды «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.
Симашев имеет самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.
- 29 июня 2023
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
-
05:45
-
05:37
-
05:32
-
05:06
-
05:01
-
04:52
-
04:34
-
04:22
-
04:17
-
04:05
-
04:02
-
03:58
-
03:44
-
03:35
-
03:27
-
03:18
-
03:10