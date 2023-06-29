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«Локомотив» поздравил воспитанников клуба Симашева и Бута с выбором на драфте НХЛ — 2023

«Локомотив» поздравил воспитанников клуба Симашева и Бута с выбором на драфте НХЛ — 2023
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Пресс-служба «Локомотива» поздравила Дмитрия Симашева и Даниила Бута с выбором на драфте НХЛ — 2023. Оба хоккеиста были выбраны «Аризоной» в первом раунде драфта.

«В ночь с 28 на 29 июня в американском Нэшвилле прошёл первый раунд драфта НХЛ – выбора молодых игроков, новичков лиги. Данная процедура традиционно считается, пожалуй, главной экспертизой работы клубов в части подготовки юных хоккеистов. Тем приятнее отметить, что в нынешнем сезоне школа нашего клуба получила заслуженную оценку.

ХК «Локомотив» поздравляет Дмитрия Симашева (общий шестой номер) и Даниила Бута (12-й номер) с высоким выбором на драфте НХЛ. Мы благодарим родных и близких ребят, детских тренеров и всех, кто причастен к их развитию и росту в профессиональном плане. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться в своём мастерстве. Мы в вас верим, ребята, и рассчитываем, что вы ярко проявите себя в основном составе родной команды «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Симашев имеет самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.

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