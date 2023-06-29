В «Чикаго» в результате обмена с «Айлендерс» перешёл 33-летний нападающий
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В «Чикаго Блэкхоукс» в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс» перешёл нападающий Джош Бейли, сообщает пресс-служба «островитян». «Айлендерс» получили выбор во втором раунде на драфте 2026 года. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024 с кэпхитом в $ 5 млн.
33-летний форвард был выбран на драфте НХЛ в 2008 году клубом «Айлендерс» в первом раунде под общим девятым номером. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Бейли провёл 1057 матчей, в которых забросил 184 шайбы и отдал 396 результативных передач, набрав в общей сложности 580 очков с показателем полезности «-48». В сезоне-2022/2023 Джош сыграл 64 встречи, забив восемь голов и отдав 17 передач.
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