В пятом раунде драфта НХЛ — 2023 были выбраны четверо российских хоккеистов

«Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 142-м номером выбрал нападающего «Северстали» Михаила Ильина. В прошлом сезоне 18-летний нападающий сыграл за черерповчан 21 матч, в которых набрал 2 (0+2) очка.

«Монреаль Канадиенс» под общим 144-м номером выбрал голкипера системы ханты-мансийской «Югры» Евгения Волохина. В минувшем сезоне 18-летний вратарь сыграл 31 матч за «Мамонтов Югры» в МХЛ. В этих матчах он отразил 92,7% бросков с коэффициентом надёжности 2,12.

Под 155-м общим номером «Колорадо Эвеланш» выбрал защитника системы «Автомобилиста» Никиту Ишимникова. В сезоне-2022/2023 18-летний игрок обороны провёл за «Авто» в МХЛ 41 матч, в которых набрал 19 (12+7) результативных баллов.

Под 158-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» был выбран вратарь челябинской команды «Белые Медведи» Руслан Хажеев. В прошлом сезоне 18-летний хоккеист сыграл 23 матча, в которых отразил 92,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,38.