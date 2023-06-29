В пятом раунде драфта НХЛ — 2023 были выбраны четверо российских хоккеистов

«Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 142-м номером выбрал нападающего «Северстали» Михаила Ильина. В прошлом сезоне 18-летний нападающий сыграл за черерповчан 21 матч, в которых набрал 2 (0+2) очка.
«Монреаль Канадиенс» под общим 144-м номером выбрал голкипера системы ханты-мансийской «Югры» Евгения Волохина. В минувшем сезоне 18-летний вратарь сыграл 31 матч за «Мамонтов Югры» в МХЛ. В этих матчах он отразил 92,7% бросков с коэффициентом надёжности 2,12.
Под 155-м общим номером «Колорадо Эвеланш» выбрал защитника системы «Автомобилиста» Никиту Ишимникова. В сезоне-2022/2023 18-летний игрок обороны провёл за «Авто» в МХЛ 41 матч, в которых набрал 19 (12+7) результативных баллов.
Под 158-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» был выбран вратарь челябинской команды «Белые Медведи» Руслан Хажеев. В прошлом сезоне 18-летний хоккеист сыграл 23 матча, в которых отразил 92,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,38.
- 29 июня 2023
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