«Каролина» выбрала пятерых россиян на драфте НХЛ — 2023, всего с 2021 года — 11 хоккеистов
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«Каролина Харрикейнз» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 выбрала пятерых российских хоккеистов — нападающие Александр Рыков («Трактор», 100-й выбор), Станислав Яровой («Витязь», 126-й выбор), Тимур Муханов («Северсталь», 163-й выбор); вратари — Руслан Хажеев («Трактор», 158-й выбор), Егор Вельмакин («Буран», 222-й выбор).
Всего же с 2021 года «ураганы» задрафтовали 11 российских хоккеистов.
В 2021 году в седьмом раунде были выбраны вратарь Егор Наумов (200-й выбор) и форвард Никита Гуслистов (209-й выбор).
В 2022 году «Каролина» выбрала четверых россиян — нападающих Глеба Трикозова (60-й выбор) и Александра Перевалова (71-й выбор), защитников Владимира Грудинина (156-й выбор) и Александра Пелевина (205-й выбор).
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