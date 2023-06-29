«Каролина» выбрала пятерых россиян на драфте НХЛ — 2023, всего с 2021 года — 11 хоккеистов

«Каролина Харрикейнз» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 выбрала пятерых российских хоккеистов — нападающие Александр Рыков («Трактор», 100-й выбор), Станислав Яровой («Витязь», 126-й выбор), Тимур Муханов («Северсталь», 163-й выбор); вратари — Руслан Хажеев («Трактор», 158-й выбор), Егор Вельмакин («Буран», 222-й выбор).

Всего же с 2021 года «ураганы» задрафтовали 11 российских хоккеистов.

В 2021 году в седьмом раунде были выбраны вратарь Егор Наумов (200-й выбор) и форвард Никита Гуслистов (209-й выбор).

В 2022 году «Каролина» выбрала четверых россиян — нападающих Глеба Трикозова (60-й выбор) и Александра Перевалова (71-й выбор), защитников Владимира Грудинина (156-й выбор) и Александра Пелевина (205-й выбор).