19 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023

Сегодня, 29 июня, завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года. На церемонии, проходившей в Нэшвилле, в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов. Год назад в Монреале были задрафтованы 23 российских хоккеиста.

Под самым высоким, шестым номером «Аризоной Койотс» был выбран защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев. «Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего СКА Матвея Мичкова под седьмым номером. Нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Воспитанник омского хоккея Михаил Гуляев был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером.

Выбранные российские игроки:

Второй раунд:

44. «Чикаго» – н Роман Канцеров («Металлург»);

Третий раунд

80. «Калгари» – н Айдар Суниев («Пентиктон», хоккейная лига Британской Колумбии);

87. «Филадельфия» – в Егор Заврагин («Югра»);

Четвёртый раунд

100. «Каролина» – н Александр Рыков («Трактор»);

110. «Монреаль» – з Богдан Конюшков («Торпедо»);

126. «Каролина» – н Станислав Яровой («Витязь»);

Пятый раунд

142. «Питтсбург» – н Михаил Ильин («Северсталь»);

144. «Монреаль» – в Евгений Волохин («Югра»);

155. «Колорадо» – з Никита Ишимников («Автомобилист»);

158. «Каролина» – в Руслан Хажеев («Трактор»);

Шестой раунд

163. «Каролина» – н Тимур Муханов («Северсталь», прошлый сезон провёл в «Авангарде»);

176. «Калгари» – в Егор Егоров («Динамо»);

Седьмой раунд

202. «Сент-Луис» – н Никита Сусуев («Спартак»);

203. «Сан-Хосе» – н Егор Римашевский («Динамо»);

222. «Каролина» – в Егор Вельмакин («Буран»).

Напомним, под первым номером драфта «Чикаго Блэкхоукс» выбрал канадца Коннора Бедарда. Вторым стал шведский форвард Лео Карлссон, взятый «Анахайм Дакс». Под третьим общим номером клубом «Коламбус Блю Джекетс» был выбран канадец Адам Фантилли.