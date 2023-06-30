Зюзин: Мичков понимает, что на драфте НХЛ он мог быть выбран повыше

Экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин рассказал, что нападающий Матвей Мичков считает, что он мог быть выбран выше на драфте НХЛ. 18-летнего форварда под общим седьмым номером задрафтовала «Филадельфия».
«Удалось ли пообщаться с Мичковым после драфта? Да, уже поговорили. Матвей понимает, что в Нэшвилле мог уйти раньше. Например, на собеседовании очень активной была та же «Аризона», но Матвей сразу сказал о своих планах в КХЛ. Наверное, кого-то это охладило.
Я так понял, что Мичков очень доволен решением «Филадельфии». Все видели, как Бриер (генеральный менеджер «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») объявлял выбор нашего форварда и как Матвей выходил. На сцене они стояли как братья, так что Бриер и Мичков похожи не только по стилю своей игры (смеётся)», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.
Напомним, на прошедшем драфте НХЛ 2023 года первым из россиян был выбран защитник Дмитрий Симашев. Игрока обороны под общим шестым номером выбрала «Аризона».
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