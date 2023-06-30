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«Торпедо» объявило о подписании контракта с белорусским защитником

«Торпедо» объявило о подписании контракта с белорусским защитником
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Нижегородское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о приобретении прав на защитника молодёжной сборной Беларуси Максима Глинского. Двустороннее соглашение с 18-летним хоккеистом подписано на два сезона.

Минувший сезон Глинский провёл в составе белорусского клуба «Динамо-Шинник» в Молодёжной хоккейной лиге, где в 56 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 16 (2+14) очков. В составе «Динамо-Молодечно» Глинский участвовал в Беларуси на Кубке президента – 2023.

«Торпедо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда Кубка Гагарина. В первом команда Игоря Ларионова в шести матчах обыграла московское «Динамо», а затем в четырёх встречах уступило СКА из Санкт-Петербурга. Регулярный чемпионат КХЛ команда закончила на четвёртом месте Западной конференции.

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