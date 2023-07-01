«Торонто» планирует подписать контракт с тафгаем Райаном Ривзом
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщает, что «Торонто» планирует подписать контракт с тафгаем Райаном Ривзом. Зарплата нападающего по прошлому контракту составляла $ 1,75 млн.
В минувшем сезоне 36-летний силовой форвард выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». В общей сложности провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и семи драках. В плей-офф Ривз сыграл шесть матчей и не набрал очков при 14 минутах штрафа.
Всего в НХЛ Ривз провёл 828 матчей и набрал 129 (59+70) очков при 1023 минутах штрафа. В плей-офф на счету тафгая 108 игр и 8 (3+5) результативных баллов при 114 минутах штрафа.
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