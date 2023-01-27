Ривз — о 1000 штрафных минут в карьере НХЛ: хотел отметить этот юбилей дракой

Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз прокомментировал достижение отметки в 1004 штрафные минуты в матчах НХЛ. Силовой форвард подрался с тафгаем «Филадельфии» Николя Делорье в первом периоде матча с «Флайерз» (3:2 ОТ).

«Я играл с отметкой в 999 штрафных минут около месяца, так что было приятно избавиться от этого. Я не хотел, чтобы юбилейным штрафом была мелкая подножка или что-то в этом роде. Я хотел, чтобы это была драка», — цитирует Ривза пресс-служба «Миннесоты».

Отметим, что в матче состоялось четыре драки, три из которых разделили всего 16 секунд первого периода.

На счету Ривза за всю карьеру в НХЛ 795 матчей регулярных чемпионатов, в которых тафгай набрал 120 (54+66) очков и заработал 1004 штрафные минуты.