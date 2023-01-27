Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ривз — о 1000 штрафных минут в карьере НХЛ: хотел отметить этот юбилей дракой

Ривз — о 1000 штрафных минут в карьере НХЛ: хотел отметить этот юбилей дракой
Комментарии

Тафгай «Миннесоты» Райан Ривз прокомментировал достижение отметки в 1004 штрафные минуты в матчах НХЛ. Силовой форвард подрался с тафгаем «Филадельфии» Николя Делорье в первом периоде матча с «Флайерз» (3:2 ОТ).

«Я играл с отметкой в 999 штрафных минут около месяца, так что было приятно избавиться от этого. Я не хотел, чтобы юбилейным штрафом была мелкая подножка или что-то в этом роде. Я хотел, чтобы это была драка», — цитирует Ривза пресс-служба «Миннесоты».

Отметим, что в матче состоялось четыре драки, три из которых разделили всего 16 секунд первого периода.

На счету Ривза за всю карьеру в НХЛ 795 матчей регулярных чемпионатов, в которых тафгай набрал 120 (54+66) очков и заработал 1004 штрафные минуты.

Бойня в матче НХЛ! Команды устроили три яркие драки всего за 16 секунд Бойня в матче НХЛ! Команды устроили три яркие драки всего за 16 секунд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023