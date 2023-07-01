А. Юдин: Плешков — это реальное усиление вратарской линии СКА

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что вратарь Артемий Плешков сможет побороться за место в основе армейцев.
«Отметил для себя Плешкова ещё по матчам за «Сочи» в прошлом сезоне. Совсем молодой парень, только дебютировал в КХЛ, а в некоторых встречах он уже тащил на себе команду. Артемий здорово смотрелся в ноябрьском матче со СКА в Ледовом. Пусть сочинцы тогда проиграли, но Плешков сражался изо всех сил. Знаю, что в МХЛ он тоже здорово себя проявлял в «Капитане», его признавали лучшим голкипером недели и месяца. Это совсем молодой парень, но играет он очень уверенно.
Думаю, ему вполне по силам побороться с Николаевым и Подъяпольским за твёрдое место в основе, тем более что в СКА в последнее время смело дают шансы молодым российским голкиперам. Ещё один плюс для Плешкова — тренер вратарей Юрий Ключников. В «Адмирале» он здорово помог Серебрякову, Никита стал звездой КХЛ. Уверен, что с голкиперами СКА этот специалист тоже будет работать очень продуктивно и поможет им всем прогрессировать и показывать свои лучшие качества», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».
Напомним, СКА обменял из «Сочи» вратаря Артемия Плешкова и защитника Ивана Выдренкова, в обратном направлении проследовали нападающий Фёдор Аврамов и форвард Максим Муранов.
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