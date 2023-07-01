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«Всё идёт по положительному плану». В «Динамо» прокомментировали ход натурализации Менелла

«Всё идёт по положительному плану». В «Динамо» прокомментировали ход натурализации Менелла
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ход натурализации защитника Бреннана Менелла.

«Ситуация с получением Менеллом гражданства России? Всё идёт в положительном для нас русле. Кстати, он скоро прилетает в Россию. Всё идёт своим путём и своим чередом. Думаю, что уже скоро будут какие-то новости. Но я повторюсь, что всё идёт по положительному плану», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

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