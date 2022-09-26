«Овечкина в Вашингтоне любят все, а президента США – 50/50». Разговор с американцем из КХЛ

«Динамо» получило мощное усиление – праворукого атакующего защитника Бреннана Менелла. Совпадение или нет, но в его дебютном матче бело-голубые сразу смогли остановить победную серию СКА. Перед игрой в Петербурге «Чемпионат» обстоятельно пообщался с динамовским новичком. Узнали:

как Овечкин помог ему получить российскую визу;

об интересе к истории Второй мировой войны;

о первых впечатлениях от команды;

о причинах неудач в прошлом сезоне АХЛ;

о шансах Егора Замулы пробиться в состав «Филадельфии»;

почему вернулся из Северной Америки и как выбирал «Динамо».

«Овечкин помогал с получением визы. Он важный человек и в России, и в Америке»

— Бреннан, что за имя такое интересное?

— Ирландское!

— Какие у вас ирландские черты?

— Бледная кожа, любовь к «Гиннессу». У меня все в семье — чистокровные ирландцы.

– Как ваше самочувствие после перелётов?

— Хорошо, уже привык к другому часовому поясу и другой стране. Жду не дождусь, чтобы сыграть первый матч. Надеюсь, уже завтра со СКА. Ещё идёт процесс регистрации, надеюсь, к завтрашнему дню успеют.

— Как долетели до России – сейчас ведь это тоже целое приключение?

— Длинный был перелёт, занял около двух дней с учётом разницы во времени. В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу.

– Насколько сложно было получить визу? Вам же не с первого раза удалось получить документ, и вы несколько раз летали из Миннесоты в визовый центр.

— Да, поехал в первый раз, думал, сразу смогу всё оформить, но мне сказали, что нужно подождать ещё неделю. И надо было сделать пару тестов перед выдачей – на ковид и ВИЧ. Вернулся в Миннесоту, сдал тесты. Через неделю мне позвонили и сказали, что можно забирать визу. Лучше получать её лично, почтой пришлось бы недели три ждать.

– Слышали, что с получением визы посодействовал Александр Овечкин, который занимает должность в «Динамо» и которого попросили посодействовать в посольстве ускорению процесса?

— Да, мне сказали, что он помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог.

— Овечкин прямо как президент хоккея, со всем может помочь!

— Да, он важный человек и в России, и в Америке.

— Как думаете, кого больше любят в Вашингтоне – Овечкина или президента?

— (Смеётся). Даже не знаю. Думаю, президента любят 50 на 50, а Овечкина – все. Может, только кроме фанатов «Питтсбурга».

«Если изучать Вторую мировую, знаешь, какой вклад на самом деле внесли русские»

— Москва, наверное, самый большой город, где вы играли. Как она вам?

— Очень много пробок, на другой конец города долго ехать. Но это очень классный город, тут есть всё, что только пожелаешь. Хочешь сходить на выставку или в зоопарк, куда угодно — тут всё есть.

— Вы любитель искусства?

— Да, нравится историческое искусство, период Второй мировой войны. Мне всегда это было интересно. Человек должен изучать свою историю или будет обречён, что она повторится. Важно иметь хобби вне хоккея, чтобы у тебя было занятие помимо игры. Иначе если в хоккее не идёт, то, получается, и во всей жизни не идёт.

— Раз уж зашла речь про Вторую мировую… Правда, что в Америке многие думают, что они сами выиграли эту войну?

— Нас учат, что союзные силы проигрывали до тех пор, пока США не присоединились. Наверное, поэтому люди и думают, что Америка выиграла. Но если действительно изучать Вторую мировую, то знаешь, как много людей погибло, особенно русских, и какой вклад они на самом деле внесли в этой войне. Тогда начнёшь понимать, что Америка помогла, но не стала причиной победы. Было два фронта – на одном сражались Британия и США, на другом – Россия.

«Приятно, что болельщики мне рады. Уверен в себе, в том, что могу помочь команде»

— Как вас встретили в команде?

— Я много тренируюсь, готовлюсь сыграть. В раздевалке со всеми общаюсь, ребята очень дружелюбные. Со всеми познакомился, пока что всё идёт здорово.

— Какие впечатления от игры команды?

— Хорошая, очень дисциплинированная команда. Очень быстрая. Похоже, нас ждёт хороший сезон. Думаю, я смогу хорошо вписаться, помочь с большинством, забивать. Знаю, что команда изменилась по сравнению с прошлым годом, стала моложе. Но я доволен тем, что увидел в двух матчах.

— С Алексеем Кудашовым разговаривали?

— Немного поговорили. Он помогает мне подготовиться к игре, объясняет систему, разные детали. Кажется, он хороший человек, и английский у него что надо. Это тоже помогает – на тренировках он объясняет всем на русском, а потом даёт краткое резюме на английском.

– Часто говорят, что после перелёта новичкам из другой страны требуется около семи-восьми игр, чтобы набрать оптимальные игровые кондиции. На ваш взгляд, сколько времени уйдёт у вас?

— У каждого по-разному. Я уже играл в этой лиге, знаю, чего ожидать, это должно помочь. Надеюсь, я наберу оптимальную форму как можно раньше.

— Как готовились к сезону, поддерживали форму без команды?

— Много занимался самостоятельно, работал с тренерами и друзьями. Делал много силовых упражнений, катался, работал над броском и владением клюшкой. Чувствую себя готовым играть на 100%, это точно не станет проблемой.

— Команда прошла сборы, начало сезона, все уже притерлись друг к другу. Насколько тяжело или легко сейчас вписаться в коллектив?

— Коллектив очень дружный, и ребята хорошие, так что чувствую, что уже неплохо вписался. Да, я в команде ещё не так долго, надо ещё поближе со всеми познакомиться, но всё идёт хорошо. Атмосфера в раздевалке отличная, приподнятая, все хотят победить. Мы приходим на арену, делаем свою работу, а потом вместе смеёмся. Команда умеет работать, а затем расслабляться.

– Вы ещё только делаете первые шаги в новом клубе, а многие болельщики вас уже воспринимают как настоящего мессию для команды, особенно в большинстве, ведь это ваш ключевой козырь. Вам нравятся такие ожидания от вашей игры?

— Приятно слышать, что болельщики мне рады, потому что я тоже рад. Уверен в себе и в том, что могу помочь команде. Я за этим сюда и приехал – помочь с большинством, помочь забивать голы, выигрывать матчи и титул. Надеюсь, всё получится хорошо. Я в этом уверен.

— В большинстве как раз требуется срочная помощь.

— Да, я смотрел матчи, уже немного понимаю, как команда разыгрывает лишнего. Тут главное привыкнуть к тому, где кто находится, куда отдавать передачу. Иногда просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть и сыграться.

Бреннан Менелл Фото: vk.com/dynamo_ru

«В Америке в фильмах показывают, будто Россия – плохое место, где ничего нет»

– Были знакомы с Уилом и О’Деллом до «Динамо»?

— До этого года мы не были знакомы. Они мне написали перед тем, как я приехал в «Динамо», поприветствовали в команде, сказали, что очень рады моему переходу. Ну и когда я приехал, они во всём мне помогают, на все вопросы отвечают. Куда идти, что делать, где снять квартиру, всякое такое. Они оба постарше меня, мне есть чему у них поучиться. Стараюсь это делать.

— Райан Мёрфи тоже рассказывал о том, что можно делать, а что не надо. Был удивлён, что в России везде жмут руки при встрече.

— Райан – мой хороший друг, мы вместе играли в Миннесоте. Точно, рукопожатие – это важное культурное различие. Каждое утро жмёшь всем руки. Но мне это нравится, это круто и вежливо. Мы в Америке так не делаем, но я уже втянулся.

— Два года назад вы уже приезжали в КХЛ. Чем запомнилось минское «Динамо»?

— Запомнилось, что КХЛ – очень хорошая лига. Был отличный сезон, но мы постоянно проигрывали московскому «Динамо»!

— И когда они на вас вышли, вы сразу согласились?

— Я всегда знал, что это отличная организация и город тоже потрясающий. Когда мы начали переговоры, сразу подумал, что хотел бы играть в таком месте.

— А Беларусь?

— Минск – классный город. В команде было много легионеров, у меня остались позитивные эмоции от того сезона. В Минске приятно и комфортно, еда отличная. Конечно, это не такой большой город, как Москва, там нет всего того, что есть в здесь. Но я впервые играл за океаном, и адаптация была лёгкой.

— То есть культурного шока не испытали?

— Немного было. В Америке в фильмах показывают всё в серых тонах, как будто это плохое место, где ничего нет. Так что я был удивлён, какие тут красивые города.

— В Москве, наверное, с открытым ртом ходили?

— Да, когда в первый раз увидел Красную площадь – просто вау. Очень круто.

«Жалею о том, что не уехал и не попал на Олимпиаду. Такой шанс даётся раз в жизни»

— В прошлое межсезонье, когда вы уезжали из Минска в АХЛ, считалось, что в Олимпиаде будут играть игроки НХЛ, но в итоге этого не случилось. Не жалеете, что уехали, ведь наверняка бы поехали в Пекин?

— Оглядываясь назад, конечно, жалею. Вообще, тяжёлый сезон получился. Стараюсь особо не гадать, что было бы если, но иногда задумываюсь об этом. Было бы очень круто, такой шанс даётся раз в жизни. Да, может, я и сожалею, но стараюсь об этом не задумываться.

— Что было в прошлом сезоне? До Минска вы здорово играли в АХЛ, а в том году совсем не шло.

— Я получил травму, вернулся, но не чувствовал себя на 100%. К тому же в АХЛ любят наигрывать молодых проспектов, не обязательно играют те, кто лучше и кто сможет больше помочь победить. Они дают много игрового времени драфт-пикам, чтобы потом они могли заиграть в НХЛ. Это лига больше не для побед, а для развития игроков, поэтому в составе можно держать только пять ветеранов.

— А вы уже ветеран?

— В прошлом году ещё не был, а в этом году да, уже считаюсь ветераном.

— Поэтому и уехали?

— Ага.

— Как здоровье, травму залечили?

— Да, всё отлично. Этим летом много работал над тем, чтобы нарастить мышцы, чтобы не было рецидива. Чувствую себя на 100%.

— Вы не самый габаритный защитник с очевидным креном в сторону атаки. А таких в одной команде не может быть много. Может, было бы легче пробиться в НХЛ, если бы вы были более габаритным?

— Высоким игрокам тяжелее быть быстрыми, ты скорее должен играть надёжно, мощно. Я такой, какой есть, именно потому, что не такой габаритный. Если бы был больше, возможно, был бы совсем другим игроком.

— В «Филадельфии» вы также немного поиграли с Егором Замулой. Есть ли у него перспектива пробиться в НХЛ?

— Он очень весёлый парень! Мы играли с ним и с Максимом Сушко, много общались. Замула – очень хороший игрок, он уже провёл несколько матчей в НХЛ в прошлом году и оставил отличные впечатления о своей игре, команде он нравился. Есть шанс, что он попадёт в основу по итогам тренировочного лагеря.

— С Сушко общались перед переходом в «Динамо»?

— Ещё в начале лета увидел, что он подписался с «Динамо», так что поспрашивал его. Ему всё нравится, это был хороший знак. Если нравится человеку, которого я знаю и кому доверяю, значит, и мне понравится.

Бреннан Менелл Фото: vk.com/dynamo_ru

«В НХЛ не было предложений, которые меня устроили. Если не НХЛ, то я хочу играть в КХЛ»

— Вообще, как для вас складывалось лето? Вы ждали предложения из АХЛ или сразу решили, что вернётесь в КХЛ?

— Летом фокусировался на своих кондициях. Не был уверен, где хочу играть, выжидал. Несколько клубов КХЛ выходили на связь, но в КХЛ клубы начинают показывать свой интерес сразу после окончания сезона, в апреле-мае, а в НХЛ нельзя вести переговоры до июля – как раз тогда, когда начинаются сборы в КХЛ. Ближе к августу в НХЛ не было предложений, которые бы меня устроили, а контракт в АХЛ я не хотел. Если я не буду играть в НХЛ, то хочу играть в КХЛ. Начал общаться с клубами и в итоге выбрал «Динамо».

— Сколько ещё предложений у вас было?

— В КХЛ общался с пятью или шестью клубами. Не всегда это бывает легко, некоторые команды быстро набирают состав, и у них уже нет места. Когда увидел состав «Динамо», то понял, что у них нет аналогичного защитника и я могу помочь.

— Не хотели конкуренции?

— Нет, дело не в этом. Я хотел много играть и сразу приносить пользу. Хотел попасть в команду, которой нужен. И которая будет успешной – попадёт в плей-офф и будет бороться за чемпионство.