Форвард московского «Динамо» отреагировал на свой выбор на драфте НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский отреагировал на свой выбор в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 203-м номером клубом «Сан-Хосе».
«Следил ли за драфтом? Да, следил, смотрел трансляцию, потому что много клубов общалось. Рассчитывал, что выберут. Эмоции положительные. Рад, что выбрал «Сан-Хосе», общался с ними. Ожидал, что именно они меня выберут? «Сан-Хосе» и «Аризона» беседовали со мной, но получилось так, что выбрал «Сан-Хосе».
Связывались ли со мной? Да, во время драфта они поздравили. Я написал, что рад стать частью команды. После драфта со мной связался скаут «Сан-Хосе», поздравил ещё, сказал, что рады, что выбрали меня.
Знаком ли с россиянами из «Сан-Хосе»? Как-то давно пересекались с Даниилом Гущиным. В одном месте проходили сборы. Написал, поздравил, спросил, приеду ли на кэмп. Евгений Набоков? Не связывался с ним.
Приятно попасть именно в эту команду. Хорошая команда, хороший хоккей показывает», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 июля 2023
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