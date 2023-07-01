Роман Старченко вернулся в «Барыс» и подписал с клубом однолетний контракт

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение с форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Форвард играл за «Барыс» на протяжении 14 сезонов с момента вступления клуба в КХЛ. Старченко — второй снайпер в истории казахстанского клуба.

В минувшем сезоне форвард выступал за московский «Спартак», где провёл 52 матча и набрал 15 (7+8) очков. В целом в КХЛ Старченко провёл 792 встречи, записав в свой актив 392 (207+185) очка.