Роман Старченко вернулся в «Барыс» и подписал с клубом однолетний контракт
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение с форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.
Форвард играл за «Барыс» на протяжении 14 сезонов с момента вступления клуба в КХЛ. Старченко — второй снайпер в истории казахстанского клуба.
В минувшем сезоне форвард выступал за московский «Спартак», где провёл 52 матча и набрал 15 (7+8) очков. В целом в КХЛ Старченко провёл 792 встречи, записав в свой актив 392 (207+185) очка.
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