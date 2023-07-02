Журналист ESPN рассказал, почему Владимир Тарасенко ещё не нашёл себе новый клуб в НХЛ

Журналист ESPN Кевин Уикс на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко. Вчера, 1 июля, хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

«Следим за ним. Мне сказали, что Тарасенко, ставший неограниченно свободным агентом, сейчас обдумывает несколько предложений. Ведущий снайпер для плей-офф на рынке работает над принятием решения, выбирая клуб, у которого есть шанс на победу», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.